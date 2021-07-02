Лима, , 13:04 — REGNUM В Национальной избирательной комиссии Перу полагают, что имя нового президента страны будет объявлено до 15 июля. Об этом сообщает агентство Télam со ссылкой на заявления пресс-секретаря НИК Луиса Санчеса.

«Не думаю, что [окончание всех формальностей] затянется позднее 15 июля», — сказал Санчес.

По его словам, перуанский избирком «всё ещё занимается двумя процедурами», в числе которых — завершение рассмотрения апелляций от штабов двух кандидатов в президенты.

Во втором туре выборов президента Перу одержал Педро Кастильо, которого поддержали 50,12% избирателей. Второй кандидат, Кейко Фухимори, набрала 49,87% голосов.