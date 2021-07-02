Ереван, , 13:03 — REGNUM Принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины притесняет права проживающих на территории этой страны национальных меньшинств, заявила член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян.

«В ПАСЕ делегация РФ внесла предложение, проект, который касается нарушений прав национальных меньшинств на Украине. Обратились также ко мне, и с армянской стороны я присоединилась к данной инициативе», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что имевшие место законодательные изменения на Украине в значительной степени притесняют права проживающих на территории этой страны национальных меньшинств — русских, венгров, поляков, румын, белорусов, словаков, греков.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О коренных народах Украины» приняла верховная рада 1 июля, при этом русские не включены документом в число таких народов на Украине. Документ был внесен украинским президентом Владимир Зеленский, который теперь должен подписать его. За принятие закона проголосовали 326 депутатов.

Принятый Верховной радой Украины законопроект «О коренных народах» является частью националистической дискриминационной политики в отношении населения страны, заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

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