Москва, , 13:17 — REGNUM РФ смогла успешнее противостоять коронавирусу, в том числе и благодаря поправкам к Конституции, которые укрепили российскую систему здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июля заявила доктор политических наук, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина.

«Прежде всего стоит упомянуть, что поправки к Конституции получили поддержку подавляющего большинства принявших участие в голосовании. Явка была довольно высокой — порядка 67%. И из них 77% поддержали поправки. Прошедший год показал неслучайность этой поддержки, поскольку поправки касались нескольких основных сфер. В том числе сферы здравоохранения, — сказала эксперт. — Мы видим, что прошедший год, к большому сожалению, прошел под знаком коронавирусной инфекции и в нашей стране, и в мире. В этой драматической ситуации принятые меры по укреплению системы здравоохранения (в том числе благодаря принятию поправок) помогают не только преодолеть это заболевание. Противостояние коронавирусу потребовало огромных средств федерального бюджета. Как москвичка хочу сказать, что в Москве были приняты беспрецедентные меры для защиты горожан и лечения тех, кто заболел. В этой связи надо отметить исключительные усилия руководства Москвы, которое смогло обеспечить перестройку системы здравоохранения Москвы с тем, чтобы она смогла дать адекватный ответ на этот крайне опасный вызов. Естественно, здравоохранение — это наиболее чувствительная сфера сегодня».

Но, как уточнила Гаман-Голутвина, поправки касались не только медицины, но и широкого круга вопросов, включая социальную сферу, вопросы обороны и безопасности, территориальной неприкосновенности.

«В течение прошедшего года мы имели возможность убедиться в том, что целый ряд поправок были внесены своевременно. В том числе это касается вопросов обороны, безопасности и неприкосновенности территории», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось 1 июля 2020 года.