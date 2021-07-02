Рига, , 12:54 — REGNUM Мэром Даугавпилса, второго по масштабам города Латвии, избран представитель оппозиционной партии «Согласие» Андрей Элксниньш. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что победа Элксниньша стала возможной благодаря решению «Согласия» и РСЛ об образовании коалиции в Даугавпилсской городской думе.

У «Согласия» и РСЛ в городской думе города по итогам местных выборов — восемь депутатских мандатов из 15. За Элксниньша проголосовали 11 депутатов, против — двое. Два бюллетеня признаны недействительными.

В Даугавпилсе «Согласие» на выборах набрало больше всего голосов избирателей — 42,3%.