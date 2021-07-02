Киев, , 12:59 — REGNUM Земельные спекулянты, которые хотят нажиться на перепродаже украинской земли, должны понимать, что могут потерять вложенные деньги. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

По её словам, действующий закон о рынке земли нарушает 22 статьи конституции Украины. После смены власти в стране он может быть отменён.

«Предупреждаю всех, кто сейчас пришёл… вкладывать деньги в спекулятивные сделки с украинской землёй, что власть поменяется, будут возбуждены уголовные дела…, а спекулянты пусть напрасно не вкладывают деньги, потому что всё будет возвращено Украине…», — подчеркнула Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Батькивщины» пообещала добиться проведения референдума по вопросу продажи земли, несмотря на вступивший в силу закон о рынке земли.

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