Киев, 2 июля 2021, 12:59 — REGNUM Земельные спекулянты, которые хотят нажиться на перепродаже украинской земли, должны понимать, что могут потерять вложенные деньги. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
По её словам, действующий закон о рынке земли нарушает 22 статьи конституции Украины. После смены власти в стране он может быть отменён.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Батькивщины» пообещала добиться проведения референдума по вопросу продажи земли, несмотря на вступивший в силу закон о рынке земли.
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