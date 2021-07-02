Вашингтон, , 13:07 — REGNUM США в девятнадцатый раз включили КНДР в список стран, причастных к торговле людьми и принудительному труду. Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчёт Госдепа США.

Известно, что в общей сложности в список вошли 11 стран: Афганистан, Мьянма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Россия, Южный Судан, Сирия, Туркмения и Северная Корея.

В отчёте говорится, что в большинстве из этих стран, а также в Кении, Малайзии и Таиланде проживают северокорейские рабочие, которых Пхеньян принуждает к бесплатному труду.

В отчёте говорится, что женщины и дети в Северной Корее часто подвергаются сексуальной эксплуатации, в то время как принудительный труд остаётся частью «установленной системы политических репрессий и опоры экономической системы».