Москва, , 12:42 — REGNUM Следует меньше воровать, а не повышать плату за капитальный ремонт, считает депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

«Минстрой решил переложить с больной головы на здоровую: рост платы на капремонт ударит по карманам людей — при том, что жалобы на работу фондов капремонта идут по всей стране», — рассуждает Хинштейн в ТГ-канале.

Он обратил внимание также на недовольство работой фонда по капремонту.

«Меньше надо воровать — тогда и повышать ничего не надо!» — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что стране необходимо повысить стоимость контрактов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. В качестве аргумента он привел рост цен на стройматериалы. В Министерстве предложили без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%.

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