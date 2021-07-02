Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Власти США обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой разместить на своей территории 9 тыс. беженцев из Афганистана, 2 июля сообщает Bloomberg.

Около 9 тыс. афганских граждан работали на США. Вашингтон планирует обеспечить их безопасность до вывода своих войск из Афганистана. Отмечается, что соглашение со странами Туркестана станет частью сделки по сотрудничеству с США для урегулирования в Афганистане.

«Мы надеемся как можно быстрее получить убежище, так как ситуация в Афганистане действительно ухудшается, и эти страны намного безопаснее», — сказал афганский сотрудник проекта США Амин Рахими.

В государственном департаменте отказались комментировать эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазизом Камиловым и Сироджиддином Мухриддином.

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