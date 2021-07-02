Москва, , 12:43 — REGNUM У России и Бахрейна есть полное взаимопонимание по стабилизации обстановки на международной арене и в первую очередь — на Ближнем Востоке. Об этом 2 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

«У нас есть полное взаимное понимания тех задач, которые предстоит решать в рамках двусторонней повестки дня и совместных усилий по стабилизации обстановки на международной арене, прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке и севере Африки, в зоне Персидского залива. Чем мы сегодня с вами и займемся», — приводит его слова ТАСС.

Также Лавров отметил, что Бахрейн является давним и надежным партнером России в арабском мире и уточнил, что отношения между странами развиваются на принципах взаимного уважения, дружбы и учета интересов друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов встретился с послом Индонезии в Москве.