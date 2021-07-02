Киев, , 12:32 — REGNUM Белоруссия, в отличие от Украины, сумела сохранить и отстоять свою независимость. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 2 июля в своём видеообращении.

Парламентарий отметил, что недавно жителям Белоруссии пришлось защищать и отстаивать свою независимость.

«Ту независимость, которую, к сожалению, потеряла моя страна», — добавил он.

Депутат от ОПЗЖ назвал жителей Белоруссии примером борьбы за своё настоящее и будущее, а также выразил надежду на объединение русских, белорусов и украинцев.

Напомним, ранее Кива записал видеообращение, в котором поддержал слова президента РФ Владимира Путина о единстве народов России и Украины.

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