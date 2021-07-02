Пхёнтхэк, Южная Корея, , 12:30 — REGNUM Генерал Пол Лакамера вступил в должность командующего вооружёнными силами США в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, церемония вступления в должность состоялась 2 июля на военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо.

Известно, что на торжественном мероприятии присутствовали высокопоставленные начальники двух стран, включая министра обороны Южной Кореи Со Ука и главу Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил США адмирала Джона Акилино.

Днём ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил генералу Роберту Абрамсу, которого заменил Пол Лакамера на посту командующего вооружёнными силами США в Южной Корее, орден за заслуги в области обеспечения национальной безопасности.

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