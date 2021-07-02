Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Годовая заработная плата пресс-секретаря президента США Джен Псаки составляет $180 тыс. Эти данные 2 июля данные раскрыл Белый дом, направив в четверг в Конгресс США ежегодный отчет о жаловании своих сотрудников, передает агентство Bloomberg.

При этом отмечается, что Псаки является одним из наиболее высокооплачиваемых 22 помощников и советников американского президента Джо Байдена с годовым окладом $180 тыс.

В числе таковых также помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и его заместитель Джен О'Мэлли Диллон и глава Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс.

В то же время, больше годовая зарплата только у советника по вопросам иммиграции Молли Грум, размер которой составляет свыше $185 тыс. В то же время годовой оклад президента США установлен законом в размере $400 тыс.

Также в пояснительной записке к отчету указывается, что 60% сотрудников Белого дома являются женщинами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти разочарованы тем, что образовательную организацию «Бард колледж» (Bard College) признали нежелательной в России.