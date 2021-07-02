Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Мирное урегулирование ситуации в Афганистане будет способствовать экономическому росту и интеграции в регионе. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Блинкен выразил министру признательность за лидерство Таджикистана в вопросах региональной безопасности. Он также отметил необходимость развития сотрудничества в сферах экономики и прав человека. Госсекретарь заверил в приверженности США безопасности и стабильности в Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Вашингтоне прошли восьмые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами США и Таджикистана. В этот же день Блинкен встретился с министром иностранных дел Узбекистана.