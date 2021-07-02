Кострома, 2 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован новый «высокоинтенсивный» всплеск COVID-19. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» заявил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

Медики

«То, что мы видим сегодня — однозначно новый всплеск заболевания. Он высокоинтенсивный с высокими темпами прироста. Преодолён порог в 100 человек за сутки. Коронавирус «помолодел». Половина граждан, поступающих в стационары, в возрасте от 30 до 59 лет, половина в возрасте 60 лет и выше. Теперь в зоне риска не только пожилые граждане, но и молодые трудоспособные люди», — сказал врач.

Чиновник отметил, что в области наблюдаются высокие темпы распространения инфекции. Если раньше один инфицированный заражал коронавирусом 2−3 граждан, то сейчас цифра возросла до 5−7 человек.

Как ранее писало ИА REGNUM, 30 июня в области выявили максимум инфицированных с начала 2021 года — 105 человек. Первого и второго июля показатели увеличились до 107 и 106 случаев соответственно. На данный момент регион открыл 636 коек для лечения больных COVID-19, 89% мест занято. По словам главы депздрава, в случае необходимости медучреждения готовы развернуть около 360 дополнительных коек. Подготовительная работа в этом направлении уже ведётся.