Оксана Переможенко, 2 июля 2021, 16:00 — REGNUM Закон «О коренных народах Украины», в который не были включены русские, принял 1 июля украинский парламент, сообщается на сайте законодательного органа. Документ внес украинский президент Владимир Зеленский, которому предстоит его подписать. За принятие закона проголосовали 326 депутатов. В законопроект были отдельно включены коренные народы, такие как крымские татары, караимы и крымчаки.
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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинских каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многих из комментирующих возмутил тот факт, что параллельно с принятием данного закона ущемляются права русскоязычных жителей Украины.
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«А сами украинцы являются коренным народом? В законе про это как-то не нашел…» — написал Александр Б.
«Я хренею, значит, на русском нельзя вести телеканалы, а на татарском можно — ведь они коренное население Украины. Когда это исторически татары крымские были коренным населением Украины?..» — поинтересовалась Светлана С.
«По Конституции все равны независимо от национальности, но некоторые при этом равнее. Уже не по Основному закону, а по его расшифровке от «умных» депутатов», — отметила Татьяна П.
«А сам парламент-то чьих будет???» — задался вопросом Владимир П.
«По-моему, коренными могут считаться только неандертальцы, а все остальные — это пришлые», — с иронией добавил Александр К.
«А русскоговорящих побоку?» — спросила Ольга Владимировна.
«Вот бы все русские взяли и уехали в РФ. Опустели города, встали оставшиеся заводы, АЭС…» — задумался Владимир Г.
«Значит, мы, русские, не коренной народ?..» — возмутился Eltanin D.
«Вы их породили, они вас и уничтожат!» — отреагировала Светлана С.
«Я думала, что коренной народ происходит от слова корень. Если мои корни (родители, дети) из Украины, то не важно, на каком языке я разговариваю. Главное, что здесь родилась, живу, работаю», — написала Элла П.
«Над всеми законами, казалось бы, абсурдными, работают американские институты с 1917 года. Развалить СССР сумели, теперь дальше, — развалить Россию. Мы — помощник в развале. Каждый абсурдный закон имеет смысл, но поймём их значение гораздо позже. Скупят Штаты землю нашу, и будем мы коренным населением, а место его где? В резервации, там где оказались индейцы. И будут американцы у нас праздновать День благодарения. Кому? Нам за то, что сдали им Украину без сопротивления», — пишет Наталия К.
«А линейкой черепа когда мерить начнут? А ведь начнут…» — добавила Светлана Б.
«Не хочу обидеть крымских татар, караимов и крымчаков, но напоминаю, что американский опыт законодательства о коренных народах предусматривает введение резерваций. А британский — бантустанов. И где гарантия, что очередной транш МВФ не будет привязан к требованию привести украинское законодательство к международным нормам?» — задался вопросом украинский политолог Константин Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook.
«Закон о коренных народах, принятый Верховной радой, — ещё одна филькина грамота, не стоящая бумаги, на которой написана. Коренными народами по закону признаны крымские татары, крымчаки и караимы. Им разрешено иметь свои школы, СМИ, получать в своё распоряжение доходы от эксплуатации природных ресурсов. Но всё это… в местах компактного проживания этих народов.
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