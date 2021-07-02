2 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили принятие Верховной радой закона «О коренных народах Украины», в который не были включены русские.

Оксана Переможенко, , 16:00 — REGNUM Закон «О коренных народах Украины», в который не были включены русские, принял 1 июля украинский парламент, сообщается на сайте законодательного органа. Документ внес украинский президент Владимир Зеленский, которому предстоит его подписать. За принятие закона проголосовали 326 депутатов. В законопроект были отдельно включены коренные народы, такие как крымские татары, караимы и крымчаки.

Награда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинских каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многих из комментирующих возмутил тот факт, что параллельно с принятием данного закона ущемляются права русскоязычных жителей Украины.

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«А сами украинцы являются коренным народом? В законе про это как-то не нашел…» — написал Александр Б.

Владимир Зеленский в косоворотке Скриншот Instagram zelenskiy_official

«Я хренею, значит, на русском нельзя вести телеканалы, а на татарском можно — ведь они коренное население Украины. Когда это исторически татары крымские были коренным населением Украины?..» — поинтересовалась Светлана С.

«По Конституции все равны независимо от национальности, но некоторые при этом равнее. Уже не по Основному закону, а по его расшифровке от «умных» депутатов», — отметила Татьяна П.

«А сам парламент-то чьих будет???» — задался вопросом Владимир П.

«По-моему, коренными могут считаться только неандертальцы, а все остальные — это пришлые», — с иронией добавил Александр К.

«А русскоговорящих побоку?» — спросила Ольга Владимировна.

«Вот бы все русские взяли и уехали в РФ. Опустели города, встали оставшиеся заводы, АЭС…» — задумался Владимир Г.

«Значит, мы, русские, не коренной народ?..» — возмутился Eltanin D.

«Вы их породили, они вас и уничтожат!» — отреагировала Светлана С.

«Я думала, что коренной народ происходит от слова корень. Если мои корни (родители, дети) из Украины, то не важно, на каком языке я разговариваю. Главное, что здесь родилась, живу, работаю», — написала Элла П.

«Над всеми законами, казалось бы, абсурдными, работают американские институты с 1917 года. Развалить СССР сумели, теперь дальше, — развалить Россию. Мы — помощник в развале. Каждый абсурдный закон имеет смысл, но поймём их значение гораздо позже. Скупят Штаты землю нашу, и будем мы коренным населением, а место его где? В резервации, там где оказались индейцы. И будут американцы у нас праздновать День благодарения. Кому? Нам за то, что сдали им Украину без сопротивления», — пишет Наталия К.

«А линейкой черепа когда мерить начнут? А ведь начнут…» — добавила Светлана Б.

«Не хочу обидеть крымских татар, караимов и крымчаков, но напоминаю, что американский опыт законодательства о коренных народах предусматривает введение резерваций. А британский — бантустанов. И где гарантия, что очередной транш МВФ не будет привязан к требованию привести украинское законодательство к международным нормам?» — задался вопросом украинский политолог Константин Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Узники концлагеря Освенцим у колючей проволоки

«Закон о коренных народах, принятый Верховной радой, — ещё одна филькина грамота, не стоящая бумаги, на которой написана. Коренными народами по закону признаны крымские татары, крымчаки и караимы. Им разрешено иметь свои школы, СМИ, получать в своё распоряжение доходы от эксплуатации природных ресурсов. Но всё это… в местах компактного проживания этих народов. Т. е. в Крыму. Который Украина в любом случае не контролирует. Удобно. Почему в законе не перечислены русские? Так, а для русских в Украине готовят другие законы. Скажем, о принудительном интернировании. Пока русские Украины не поймут, что являются для Украины враждебным фактором просто потому, что они существуют, ничего путного не выйдет. Нам молиться нужно, чтобы украинские законодатели про нас не вспоминали и в своих поделиях не упоминали. Если что, русинов, лемков и прочих в законе также забыли. Хотя у них, как и следует из определений закона, своего государства нет. У нас его, правда, тоже нет. Но мы привычные», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

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