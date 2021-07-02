Москва, , 13:08 — REGNUM Российская сторона приветствует решение Королевства Бахрейн вернуть своё посольство в Дамаск. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 2 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

По словам Лаврова, Россия не считает, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала серьёзно угрожать Сирии и Ираку.

Он отметил, что эта группировка активно осваивает афганские территории, так как из Афганистана уходит контингент НАТО. При этом некоторые лица в Кабуле безответственно относятся к ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что у России и Бахрейна есть полное взаимопонимание по стабилизации обстановки на международной арене, в том числе — на Ближнем Востоке.

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