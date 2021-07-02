Минск, , 12:11 — REGNUM «О крепости нашего государства говорит то, что ребята в погонах проявили себя достойно и пришли за наградами, а их подчиненные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась. Это говорит, что у нас есть сила воли, мы идейно стойкие и нас никто не наклонит», — заявил 2 июля в президентском дворце Александр Лукашенко.

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Вручая госнаграды различным деятелям, Лукашенко особенно поблагодарил силовиков и сообщил об успешной спецоперации, проведённой по линии контрразведки. По его словам, сейчас «продолжается масштабный террор против людей и против объектов».

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«Может, кто-нибудь из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали и охали в интернете «ах, насилие» и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, кто не понимал бы, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе язвы и опухоль, которые мы должны были устранить, и мы устранили. Если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги и их цель — разрушение государства», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, в 2020 году в Белоруссии завершилась президентская компания, по итогам которой Александр Лукашенко продолжил бессменно (с 1994 года) правление. Своих оппонентов и участников протестных манифестаций он отправил за решётку и вынудил эмигрировать. ЕС и США, а также их союзники не признали Лукашенко президентом и применили к официальному Минску санкции.