Пекин, , 12:13 — REGNUM Доклад Госдепа США о торговле людьми, в котором Китай относится к несоответствующим американским стандартам странам, власти КНР считают клеветой. Об этом 2 июля заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

«Мы решительно против того, чтобы американская сторона обвиняла Китай, руководствуясь ложью и сплетнями. Это явно свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов оклеветать нашу страну под предлогом рассмотрения вопросов, связанных с правами человека», — сказал он.

В то же время, официальный представитель китайского МИД указал, что Соединенные Штаты «не обладают компетенцией» для того, чтобы называть Китай страной, которая не соответствует стандартам в борьбе с международной торговлей людьми.

«США должны переосмыслить собственные проблемы, среди которых фигурируют геноцид (в первую очередь имеется в виду истребление индейцев в эпоху колонизации Америки — ред.), расовая дискриминация и принудительный труд», — уточнил Вэньбинь.

Также он добавил, что мировая общественность вместе с Китаем ожидают от США «исправления ошибок и отказа от преступных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что высказывания председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им накануне на церемонии в связи со столетием Коммунистической партии Китая (КПК), «приняли к сведению» в Вашингтоне.