Санкт-Петербург, 2 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 1671 инфицированный коронавирусом гражданин, это на 59 человек больше, чем было днем ранее. Об этом 2 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. При этом выписано по выздоровлению более 2,7 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске на улице Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

За первый день июля 2021 года в Петербурге лабораторно подтвердили 1671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 472 935 случаев заражения. Выздоровели в Петербурге от ковида 450 711 человек, в том числе 2785 выписаны за истекшие сутки.

От COVID-19 в Петербурге за время пандемии скончались 16 562 человека, в том числе 101 летальный исход был подтвержден за последние сутки. Это на 14 случаев меньше, чем было в Петербурге днем ранее. Напомним, что максимальная суточная смертность в Петербурге была отмечена по итогам 28 июня — 119 случаев.

В Петербурге развернуто примерно 11 тыс. коек для лечения ковида и внебольничной пневмонии в 20 стационарах на 24 площадках, а также в двух детских учреждениях.