Симферополь, 2 июля 2021, 11:59 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал закон о коренных народах Украины, который накануне, 1 июля, был одобрен верховной радой Украины.
По мнению Аксёнова, формулировка документа показывает, что фактически власти Украины сами не верят в возможность возвращения Крыма.
Глава Крыма также напомнил, что в числе первых документов, принятых после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стал указ Президента от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Аксёнов подчеркнул, что за семь лет нахождения Крыма в составе России для реабилитированных народов было сделано больше, чем за 20 с лишним лет — Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, закон «О коренных народах Украины» приняла верховная рада 1 июля, при этом русские не включены документом в число таких народов на Украине. Документ был внесен украинским президентом Владимир Зеленский, который теперь должен подписать его. За принятие закона проголосовали 326 депутатов.