Симферополь, , 11:59 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал закон о коренных народах Украины, который накануне, 1 июля, был одобрен верховной радой Украины.

«Согласно этому документу, коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки, которые проживают в российском Крыму и являются гражданами России. Зато миллионы представителей народов, исторически проживающих на тех территориях, которые пока еще принадлежат Украине, — русских, русинов, венгров, — официальный Киев коренными не считает. Более того: у национальных меньшинств отобрали даже самые элементарные права, включая право обучения на родном языке», — написал в соцсетях глава Крыма.

По мнению Аксёнова, формулировка документа показывает, что фактически власти Украины сами не верят в возможность возвращения Крыма.

«Поэтому считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам можно обещать все, что угодно, ведь выполнять эти обещания все равно не придется. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях», — уточнил Аксёнов.

Глава Крыма также напомнил, что в числе первых документов, принятых после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стал указ Президента от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Аксёнов подчеркнул, что за семь лет нахождения Крыма в составе России для реабилитированных народов было сделано больше, чем за 20 с лишним лет — Украиной.

«Эти примеры наглядно демонстрируют, чем отличается ответственная национальная политика великого государства от безответственного и безмозглого политиканства», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О коренных народах Украины» приняла верховная рада 1 июля, при этом русские не включены документом в число таких народов на Украине. Документ был внесен украинским президентом Владимир Зеленский, который теперь должен подписать его. За принятие закона проголосовали 326 депутатов.