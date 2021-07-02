Ярославль, 2 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. С 2 июля жители Ярославля смогут привиться в пункте вакцинации, который расположен рядом с торговым центром «Аура» в центре города. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru ТЦ «Аура»

Пункт вакцинации будет располагаться на внешней парковке, слева от хода в торговый центр и будет принимать граждан ежедневно с 12.00 до 19.00 в том числе в выходные и праздничные дни.

Привиться можно без предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Сейчас власти ищут помещение внутри «Ауры» для организации вакцинации в здании.