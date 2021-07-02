Сеул, , 11:58 — REGNUM С 5 по 12 июля делегация из Южной Кореи посетит три страны Латинской Америки, такие как Колумбия, Коста-Рика и Гватемала. Об этом 2 июля сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в состав делегацию войдут представители министерства иностранных дел и Управления по развитию сельских районов.

Цель визита — провести переговоры по вопросам сотрудничества в области цифровых и «зелёных» технологий сельхозпроизводства.

Представители Южной Кореи намерены провести встречи с высокопоставленными лицами трёх стран, включая министров сельского хозяйства. В Гватемале делегация также примет участие в форуме сотрудничества в сфере сельского хозяйства Южная Корея — Латинская Америка.