Махачкала, , 11:49 — REGNUM В Дагестане осенью 2021 года изберут парламент республики на новый строк. Несмотря на то, что единый день голосования в России приходятся на 19 сентября, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса решено проводить выборы в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

В выборах в Народное собрание (парламент) Дагестана смогут принять участие 32 политические партии. Сбор подписей избирателей не обязателен для семи из них. Все остальные политические объединения должны собрать определенное число подписей избирателей, для того чтобы получить право участвовать в выборах, сообщил глава избиркома Магомед Дибиров. Выборы в парламент проходят по пропорциональной избирательной системе.

Участвовать в избрании депутатов парламента Дагестана смогут 1,696 избирателей, которые придут к избирательным урнам на 1927 избирательных участках. Все они будут оборудованы видеокамерами. Выборы пройдут при соблюдении мер безопасности в связи с пандемией коронавируса, в том числе обязательны маски, перчатки, индивидуальные ручки, санитайзеры, социальная дистанция.