Нижний Новгород, 2 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. По факту травмирования жильцов дома по улице Светлоярской, где произошел хлопок газовоздушной смеси, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

По данным следствия, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В результате частично повреждены конструкции здания.

В настоящее время следователи-криминалисты и эксперты работают на месте происшествия. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: назначаются криминалистические и судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, около 7 часов утра 2 июля в трехэтажном кирпичном доме по улице Светлоярской произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, все они госпитализированы. Состояние пострадавших медиками оценивается как тяжелое. 61 человек был эвакуирован, в том числе девять детей. На месте происшествия силами сотрудников управления МВД по Нижегородской области проведено оцепление.

Жителям пострадавших квартир предоставлена возможность нахождения в пункте временного размещения в школе №76, организовано горячее питание. Проверку по факту происшествия начала прокуратура Нижегородской области.

Напомним, дом трехэтажный, кирпичный, 1959 года постройки. В нем расположены 36 квартир.

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