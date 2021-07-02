Пречистое, Ярославская область, 2 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В посёлке Пречистое Ярославской области многодетным семьям выдали бесплатную землю в поле из борщевика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила многодетная мать Юлия Бровкина.

Юлия Бровкина Земля для многодетных семей в Пречистом

Когда в семье родился третий ребёнок, Бровкины решили воспользоваться своим правом и взять участок земли. Ждать пришлось три года. Но, когда очередь на землю всё же подошла, семью ждал неприятный сюрприз.

«Три года прошло, весной нам выделили участок почти 12 соток. Всего там 35 участков нарезали в зарослях борщевика. Там уже стоял сухостой выше меня ростом, это было всё сухое, может быть осенью поливали они там, потому что как выжженное поле. А мы же всё равно в посёлке живём и знаем, что там борщевик. По итогу мы и ещё 4 человека отказались, те, кто реально хотел строиться. А другие, кто взял на продажу себе землю, они взяли. Хотя я людям тоже сказала — кто у вас купит в борщевике? За копейки будут покупать», — рассказала Юлия Бровкина корреспонденту ИА REGNUM.

Сейчас, в период цветения опасного сорняка, на поле вырос целый лес из борщевика до 3 метров в высоту, а толщиной с ногу человека.

«Мне сказали: мы пишем объявление, что нужно убирать борщевик. То есть ответственность будет на людях. Просто свою проблему переложили и будут выдавать штрафы, если не будут люди убирать. Но его там не убрать, там надо нанимать технику. Если бы я стала строиться, то свой участок бы очистила. Но ведь вокруг ещё столько участков. Я же не буду за всеми бегать — это всё огромное поле борщевика. Там бульдозер нужен», — пояснила женщина.

Помимо этого, на участке стоят руины старой фермы, которые нужно как-то сносить. Теперь многодетная семья ждёт другого участка. Но переживает, что не дождётся.

Юлия Бровкина Земля для многодетных семей в Пречистом

«Теперь я в очереди стою 13-я, до этого была 25-ой — я прождала 3 года. И теперь сколько ещё ждать неизвестно, а старшему ребёнку через полтора года исполняется 18 лет, и я могу свою землю просто не получить», — отметила многодетная мать.

Как сообщает правительство Ярославской области, с 2012 года в Ярославской области льготным категориям граждан передано 6160 земельных наделов. Большая часть из них выделена как раз многодетным семьям.