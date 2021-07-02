Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Проведение в Грузии реформ поможет ей приблизиться к вступлению в НАТО. Об этом, как передаёт 2 июля «Общественное телевидение», заявил журналистам спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай после встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани в Тбилиси.

Представитель Североатлантического альянса сообщил, что они обсуждали вопросы безопасности в регионе и продвижение Грузии к членству в НАТО. Аппатурай отметил важность избирательной и судебной реформ, которые обсуждают в парламенте Грузии.

«Я считаю, что реформы нужны в первую очередь грузинскому народу. Реформы, которые примет парламент, также приблизят Грузию к НАТО», — сказал представитель альянса.

Стоит отметить, что Аппатурай уходит со своего поста, который занимал в течение десяти лет, но продолжит работать в структуре НАТО. Он посетил Тбилиси с прощальным визитом.

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