Чебоксары, 2 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. После аномальной жары в Чувашии новая декада будет прохладной. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM После дождя в Чебоксарах

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По его словам, ближайшие 10 дней будет в целом сухо и солнечно, температура на три градуса превысит климатическую норму и составит в среднем +21…+22 градуса. В ближайшие выходные, 3 и 4 июля, будет +20…+25 градусов, а в ночь на 5 июля воздух остынет до +11…+16 градусов.

По словам синоптика-любителя, над Чувашией продолжат формироваться дождевые облака, местами проливая осадки.

30-градусная жара может вернуться 7 июля. Пик очередной волны жаркой погоды прогнозируется 9 — 10 июля, а затем станет прохладнее.