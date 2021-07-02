Кишинёв, , 11:29 — REGNUM Народ Молдавии не желает быть «пушечным мясом» в геополитической борьбе Запада против России. Об этом 2 июля заявил бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.

«Некоторые западные представители, бывший советник президента США и другие, говорят, что нужно сделать все возможное, чтобы затянуть Россию в новый региональный конфликт. Запад недоволен тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку. А общая региональная повестка — антироссийская», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Додон отметил, что у Румынии и Украины на данный момент жесткая антироссийская повестка, в которую Молдавия не вписывается, так как она ранее держала более сбалансированную позицию.

Помимо того, бывший молдавский президент указал, что западными странами дана установка на создание в республике парламентского большинства, которое будет жестко следовать инструкциям Запада в его геополитической борьбе против России.

«Я думаю, что молдавский народ, большинство граждан Молдавии сделает все возможное, чтобы нас не использовали как пушечное мясо в этой геополитической борьбе. Есть силы внутри страны, подавляющее большинство граждан хотят дружить со всеми, и с Востоком, и с Западом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что в результате неспособности будущих депутатов договориться о создании нового правительства Молдавии в республике могут быть проведены повторные выборы в парламент и это чревато серьезными проблемами.