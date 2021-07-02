Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Американские власти разочарованы тем, что образовательную организацию «Бард колледж» (Bard College) признали нежелательной в России. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс написал на своей странице в Twitter.

«Мы сожалеем, что Минюст РФ назвал образовательную деятельность «Бард колледж» в России угрозой», — отметил Прайс.

По его словам, программы этой организации принесли пользу тысячам представителей российского и американского научного сообщества и способствовали взаимопониманию. Таких программ должно быть больше, а не меньше, добавил он.

Российский Минюст 1 июля сообщил о включении «Бард колледж» в список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых нежелательна на территории страны. Организация стала 35-й в этом списке.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательными четыре европейские неправительственные организации.

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