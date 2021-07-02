Москва, , 11:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов и о системе обращения углеродных единиц.

Инициатива направлена на выполнение Парижского соглашения. На базе нового закона в РФ должна появиться государственная система учёта и реализации проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.

Законом вводится система учета выбросов парниковых газов. До 2023 года отчеты будут представлять природопользователи с массой выбросов парниковых газов 150 тыс. тонн в год и более, после 2025 года — с массой выбросов парниковых газов 50 тыс. тонн в год и более.

Закон предполагает государственный учет выбросов парниковых газов, в рамках которого предусматривается проверка отчетов о выбросах парниковых газов и ведение реестра выбросов парниковых газов.

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Предусматривается ведение реестра углеродных единиц, который будет содержать сведения о реализации климатических проектов, о выпущенных в обращение углеродных единицах в результате реализации таких проектов, а также сведения об операциях с углеродными единицами, которые включают в себя в том числе их передачу (продажу). Планируется, что ведение реестра углеродных единиц осуществляет оператор — юридическое лицо, уполномоченное правительством Российской Федерации.

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