Таллин, , 11:08 — REGNUM Премьер-министры Эстонии и Литвы на встрече в Таллине обсудили совместную внешнеполитическую деятельность на восточном направлении, отметив единство взглядов и решений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии со ссылкой на итоги переговоров премьеров Каи Каллас и Ингриде Шимоните.

Так, было заявлено, что обе страны выступают за продолжение и усиление политики санкций в отношении России и Белоруссии и за сокращение контактов с их политическим руководством. Эстония и Литва продолжат критику России и Белоруссии на международных площадках. Обе выступили категорически против двусторонних отношений с Россией отдельных стран-членов Евросоюза.

«Россия продолжает нарушать международные договоры. Важно, чтобы государства-члены ЕС постоянно давали единые сигналы по этой теме», — считает премьер-министр Каллас.

Премьеры подтвердили планы своих правительств по усилению обороноспособности, модернизации армии и флота и активному вовлечению в прибалтийский регион подразделений союзников по НАТО.

Эстония готова оказать содействие Литве, попавшей под миграционное давление со стороны Белоруссии. «Мы видим, как миграционное давление используется в нашем регионе как средство политического воздействия. Эстония поможет Литве через Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex)», — сказала Каллас.

Премьеры Литвы и Эстонии с удовлетворением констатировали, что все три прибалтийские республики с ноября 2020 года прекратили торговлю электроэнергией с Белоруссией. Премьеры также признали важность того, чтобы в ближайшем будущем полностью отказаться от электроэнергии со стороны восточных соседей.

По этому поводу Каллас заявила: «Надо двигаться по согласованному графику синхронизации наших электросетей с Центральной Европой, чтобы завершить проект в 2025 году».

Премьер-министры также обсудили реализацию проекта по строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltic, которая отрывает ж/д сообщение Прибалтики от так называемой «российской колеи», и строительство морских ветропарков в Балтийском море, усиливающее энергетическую независимость региона.