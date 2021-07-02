Киев, , 11:08 — REGNUM Посольство США на Украине приветствовало переименование посёлка Новгородское, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, в Нью-Йорк. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба посольства на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города», — сказано в сообщении.

В представительстве США заявили, что данное событие — лишний повод отметить тесные связи Украины и США. Кроме того, дипломаты назвали себя «большими поклонниками» нового названия посёлка.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предложил переименовать ещё три украинских села в Москву, Берлин и Париж, после чего начать каждый день проводить там встречи в «нормандском формате».

Читайте ранее в этом сюжете: Рада переименовала один из посёлков Донбасса в Нью-Йорк