2 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:32 — REGNUM



Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вслед за американцами из Афганистана уходят немцы. Изначально миссия бундесвера в этой стране не предполагала участия в боевых действиях и должна была стать краткосрочной: помочь стабилизировать ситуацию в опустошенном, разрушенном войной Афганистане и вернуться домой. Но вышло иначе. Немцам пришлось задержаться там почти на 20 лет. При этом пребывание немецкого контингента в Афганистане стало самой дорогостоящей зарубежной миссией в истории бундесвера. По данным Берлина, ее общий бюджет составил 18 млрд евро и она стоила жизни 59 военнослужащим.

Напомним, что немецкие войска были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал мандат на участие бундесвера в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. С 2013 года немецкие военные не участвовали в боевых действиях в стране, однако продолжали подготовку местных сил безопасности. Германия среди стран — членов Североатлантического альянса обладала вторым по численности военным контингентом в Афганистане, уступая лишь США. Сейчас миссия бундесвера в стране завершена. Берлин решил подвести первые итоги этой необычной для него заграничной боевой командировки, чем и занялась министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В эфире телекомпании ARD она заявила, что «ошибкой миссии бундесвера на Гиндукуше являлось создание неверного представления у афганцев о возможности быстро построить в республике государство по европейскому образцу». В этой связи Крамп-Карренбауэр призвала извлечь уроки для других будущих международных операций.

Бундесвер в НАТО off-guardian.org

По ее словам, на протяжении двух прошедших десятилетий Афганистан «не являлся безопасным местом для террористов», а у целого поколения афганцев были шансы на то, чтобы вырасти в лучших условиях, чем старшие поколения. Но ошибкой стали попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии, подчеркнула министр обороны. Почему же тогда на протяжении двух десятилетий большинство немецких депутатов продлевали мандат бундесвера на присутствие в Афганистане? Deutsche Welle опросила парламентариев, специализирующихся на вопросах внешней политики и обороны. Некоторые из них гордятся миссией бундесвера в далекой стране, хотя, как признает член бундестага Зимтье Меллер, «строительство в Афганистане правового демократического государства оказалось куда более сложной задачей, чем предполагалось изначально, а сопровождение Афганистана на этом пути по-прежнему остается задачей международного сообщества». В свою очередь депутат от «Союза-90"/"Зеленые» Тобиас Линднер обвиняет немецкое правительство в том, что оно слишком долго делало ставку лишь на военный способ разрешения конфликта.

Он указывает, что «в этой стране так и не удалось создать стабильных государственных структур». Представительница Левой партии в бундестаге Севим Дагделен и вовсе считает операцию НАТО в Афганистане провальной, заявляя, что «бундесвер не должен участвовать в подобных миссиях. Ну, а внешнеполитический эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Биджан Джир-Сарай считает, что «в НАТО подходили крайне наивно в оценке ситуации в Афганистане и явно недооценили движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое в последнее время пользуется все больше поддержкой среди населения страны». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свергнутые в декабре 2001 года, не только добились прямых переговоров с США, но и могут вернуться к власти. И эта тема еще долго будет присутствовать в широком политическом дискурсе. Пока почти все суждения западных экспертов сводятся к тому, что «без иностранных войск нынешние афганские власти, поддерживаемые США, долго не просуществуют». В этой ситуации кое у кого в Брюсселе начинают появляться подозрения, что Запад может потерять лицо в Афганистане. Тем более что после вывода войск дальнейшие переговоры о политическом урегулировании придется уже вести с обязательным участием афганских «серых кардиналов».

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в интервью The Times охарактеризовал 20-летнюю кампанию США и НАТО в стране как «военный провал», который привел к «процветанию» терроризма и экстремизма в стране. По его словам, «страна потрясена, находится в крайне плачевном состоянии», а США следовало бы позаботиться о том, чтобы в Афганистане перед их уходом установился мир, они этого не сделали. Теперь американцы предлагают продолжить игру Турции, которая должна будет сохранить в Афганистане свое военное присутствие после вывода американских сил и других сил НАТО. «При сохранении нынешнего курса гражданская война, несомненно, является тем развитием событий, которое можно представить. Всему миру следует увидеть здесь повод для беспокойства», — считает The New York Times. Иного и быть не могло, ведь Запад не занимался в Афганистане модернизацией экономики, социальной структуры, он просто вел там боевые действия. Все это свидетельствует о полнейшем провале военного присутствия НАТО в Афганистане на протяжении 20 лет.

И кто теперь заполнит сложившийся геополитический вакуум? Берлин уже умыл руки и будет наблюдать за развитием событий в Афганистане со стороны. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь этой стране и останется надежным партнером, выступающим на стороне афганцев. В бюджете министерства экономического развития Германии на Афганистан выделены 375 миллионов евро, которые пойдут на финансирование зарплат бюджетникам, школ и инфраструктурных проектов. Как говорится, и на том спасибо.