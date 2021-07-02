Москва, , 11:08 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни пройдут 2 июля в Москве, где аз-Заяни находится в Москве с рабочим визитом. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского МИД.

В числе вопросов, которые обсудят министры, — возобновление прямого воздушного сообщения между Россией и Бахрейном. Оно было прервано из-за пандемии коронавируса. Аз-Заяни поднимет вопрос о дальнейшем обучении в РФ бахрейнских студентов.

Также среди тем — увеличение объёмов взаимной торговли и инвестиционного партнерства, активизация торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, наращивание межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Встреча продолжит доверительный диалог Москвы и Манамы по региональной и международной проблематике, министры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений.

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