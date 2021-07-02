Джакарта, , 10:56 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте заявили, что в городе наблюдается рост числа случаев заражения новым штаммом коронавируса, в том числе индийский штамм Kappa (B.1617.1), сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия попросил жителей оставаться дома из-за роста числа случаев заражения новым штаммом.

В Джакарте был обнаружен один случай заражения штаммом Kappa, а также 11 случаев заражения штаммом Delta, 11 случаев заражения штаммом Alpha, 5 случаев заражения штаммом Beta.

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии Пенни Лукито объявила о выдаче разрешения на экстренное использование в стране вакцины Moderna.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцина Moderna получила разрешение на экстренное использование в Индонезии