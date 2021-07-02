Ярославль, 2 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

Михаил Крупин

«Всем, кто не имеет медицинских отводов, считаю необходимым вакцинироваться, чтобы остановить распространение инфекции на территории региона и страны», — сказал Михаил Крупин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области наблюдается подъём заболеваемости COVID-19, растёт число заражённых и госпитализированных.