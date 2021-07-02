Тбилиси, , 10:59 — REGNUM В территориальных водах Грузии прошли совместные военно-морские учения с участием кораблей Пограничной полиции МВД Грузии и эсминца ВМС Великобритании Defender. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба грузинского министерства.

Сообщается, что учения проходили в несколько этапов. Моряки отрабатывали наблюдение за гражданскими судами, определяли положение подозрительного судна, проводили буксировку поврежденного судна и маневры на море.

«Совместные учения были направлены на обмен опытом с британскими коллегами, развитие возможностей береговой охраны Грузии и отработку совместных действий военно-морских частей двух стран», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, Defender до прибытия в Грузию 23 июня нарушил государственную границу России у берегов Крыма. Российские военнослужащие открыли предупредительный огонь по его курсу. После этого эсминец покинул воды РФ.

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