Стокгольм, , 11:00 — REGNUM В настоящее время ответственным за формирование правительства Швеции является лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен. Для избрания в качестве премьер-министра страны большинство голосов в Риксдаге у него уже есть. Однако руководить правительством без принятия бюджета — невозможно. О том, как Лёвен нашел выход из этой ситуации, в своей авторской статье рассказала политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Ранее Стефан Лёвен заявил, что если он, будучи избранным Риксдагом в качестве премьер-министра, не добьется принятия законопроекта в парламенте по осеннему проекту бюджета, то он уйдет в отставку.

Таким образом, пишет Мелин, Лёвен разделил проблему на два вопроса или точнее — два голосования: избрание его премьер-министром и одобрение Риксдагом бюджета.

«Разделив таким образом вопрос на голосование по выбору премьер-министра и принятию бюджета, Стефан Лёвен выиграл дополнительное время. Цель состоит не только в том, чтобы решать проблемы по мере их поступления, а дать остыть сильным эмоциям, чтобы готовность к компромиссу возросла», — написала Меллин.

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