Стокгольм, , 10:56 — REGNUM 1 июля тальман Риксдага Андреас Норлен поручил лидеру «Социал-демократов» Стефану Лёвену сформировать новое правительство Швеции. Однако в нынешней политической ситуации это представляется не совсем простой задачей для Лёвена. Своими комментариями и советами Лёвену по этому поводу поделились некоторые шведские политики, мнение которых отражено в статье Svenska Dagbladet от 2 июля.

Так, например, Магнус Йоханссон, партийный функционер «Зеленых» с многолетним опытом работы, считает, что лучшее, что может сделать Стефан Лёвен, — выполнить условия «Январского соглашения».

Член «Либералов» Хелена Дюрссен, бывший министр в правительстве Райнфельдта, а сегодня политический консультант, советует Стефану Лёвену улучшить отношения между «Центристами» и «Левыми».

»Итак, мой совет Стефану Лёвену — обратиться к «Центристам», чтобы те не ввели Швецию в состояния кризиса», — заявила Дюрссен в интервью газете.

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