Стокгольм, , 10:55 — REGNUM 1 июля стало очевидно, что правое правительство в Швеции сформировано не будет. Теперь, по поручению тальмана Андреаса Норлена, эстафета сформировать кабинет министров перешла к лидеру «Социал-демократов» Стефану Лёвену. Однако для того, чтобы «Левые» поддержали его кандидатуру на пост премьер-министра, есть одно важное условие, о котором 2 июля заявила лидер «Левых» Нуши Дадгостар в эфире телеканала TV4.

Напомним, что по предварительным подсчетам кандидатура Лёвена на пост главы правительства набирает необходимое большинство в Риксдаге — 175 голосов. Однако в это число включены мандаты «Левых» и «Центристов». Проблема для Лёвена заключается в том, что если его партия может вести переговоры с «Левыми» по вопросу принятия бюджета, то лидер «Центристов» Анни Лёф категорично заявила, что ее партия ни в коем случае не будет сотрудничать с «Левыми» по данному вопросу.

В свою очередь Дадгостар в эфире TV4 отметила, что она и ее партия готова проголосовать за Лёвена, но с одним условием — «Левых» допустят за стол переговоров по принятию бюджета.

«Я протягиваю руку Анни Лёф и Стефану Лёвену», — заявила Дадгостар.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: все внимание в Швеции обращено на «Центристов»