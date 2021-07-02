Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В комитете по делам Арктики, работающем в составе администрации Санкт-Петербурга, аудиторами петербургской Контроль-счетной палаты (КСП) установлено 157 нарушений бюджетно-финансового законодательства на общую сумму 13,3 млн рублей, сообщили 2 июля в пресс-службе КСП. В том числе выявлено нарушений, содержащих признаки ущерба бюджету, на общую сумму 3,8 млн рублей. Отчет КСП направлен властям города и прокурору.

Со стороны КСП проверялась законность и результативность использования средств бюджета Санкт-Петербурга за 2019−2021 годы. Проверка прошла под руководством аудитора КСП Егора Бушева.

По мнению КСП, деятельность комитета по делам Арктики, созданного в Петербурге в 2018 году в интересах развития Арктической зоны РФ, в состав которой сама Северная столица не входит, во многом дублирует функции комитета по внешним связям, комитета по труду и занятости населения, комитета по культуре, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Реализуемые комитетом государственные программы непосредственно не связаны с развитием Арктической зоны РФ и не согласуются с задачами комитета», — пришли к неутешительному выводу аудиторы КСП.

Тем не менее, расходы комитета по делам Арктики в 2019 году составили 97,5 млн рублей, в 2020 году — 98,3 млн рублей, на 2021 год запланированная сумма расходов составляет 130,5 млн рублей. Из этих средств более 60% предусмотрено на содержание комитета, включая выплату заработной платы.

На 2021 год ведомству утвердили бюджетные ассигнования на реализацию трех госпрограмм, при том, что в самих государственных программах средства для этого комитета не предусматривались. Таким образом, в отсутствие расходных обязательств комитету было утверждено излишнее финансирование в размере 9,4 млн рублей.

Среди выявленных КСП нарушений в комитет по делам Арктики — нарушения порядка и условий оплаты труда, факты нецелевого использования бюджетных средств, факты неправомерного начисления доплат за совмещение должностей и премирования, нарушения при оплате командировок и найму жилых помещений, нарушения при осуществлении государственных закупок, при проведении внутреннего финансового контроля, при пользовании государственным имуществом, а также нарушения ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности и другие недостатки.

«КСП рекомендовала рассмотреть вопрос о приведении задач комитета в соответствие с фактически осуществляемой им деятельностью, исключив дублирование полномочий других исполнительных органов власти», — заявили в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга.

Отчет об итогах проверки деятельности комитета по делам Арктики направлен губернатору, главе Заксобрания и прокурору Санкт-Петербурга, а также руководителю УФНС по Санкт-Петербургу.