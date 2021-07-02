Ярославль, 2 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области за июнь число госпитализированных в ковид-клиники выросло в три раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистику правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Койки для ковид-пациентов в Переславской ЦРБ

По данным на 4 июня на инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона было 550 пациентов. По данным на 2 июля их уже 1690.

Показатели госпитализации приблизились к максимальным значениям «второй волны». В декабре 2020 года в больницах лежали более двух тысяч пациентов.

Власти региона активно увеличивают коечный фонд. Сейчас открыто 2087 коек в 16 лечебных учреждениях. Также в области активно идёт вакцинация от коронавируса и ужесточаются ограничения. Редакция ИА REGNUM просит жителей Ярославской области соблюдать меры безопасности и соблюдать все предписанные ограничения.