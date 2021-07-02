Стокгольм, , 10:47 — REGNUM Теперь, когда лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен получает указание от тальмана (спикер Риксдага) сформировать правительство, фокус внимания также смещается и на «Центристов». Если Анни Лёф и ее партия также скажут «нет» Стефану Лёвену и его кандидатуре на пост премьер-министра, дополнительные выборы, по-видимому, станут единственным решением политического кризиса в Швеции. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Как и после парламентских выборов в 2018 году, «Центристы» на этот раз стали решающим игроком в головоломке по формированию правительства. Это означает, что в ближайшие дни партия подвергнется серьезному давлению», — написал Кнутсон.

«Если «Центристы» откажутся даже от правительства, возглавляемого Социал-демократами, существует много оснований полагать, что проведение внеочередных выборов станет единственным способом разрешить правительственный кризис… Голосование за кандидатуру Лёвена на пост премьер-министра еще раз не является простым делом для «Центристов», которые твердо решили никогда не вести переговоры по бюджету с Левыми», — написал Кнутсон.