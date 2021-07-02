Стокгольм, , 11:06 — REGNUM 1 июля лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон сообщил, что он не видит возможностей для формирования в Швеции правого правительства, после чего обязанность сформировать кабинет министров перешла к лидеру «Социал-демократов» Стефану Лёвену. В своем письменном комментарии в редакцию SVT от 1 июля лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон также заявил, что приход к власти правых сил в Швеции в настоящее время невозможен.

«Последние несколько дней были отмечены интенсивными встречами между оппозиционными партиями. Мы говорили о проблемах Швеции и о том, как мы можем начать работу по разрешению того, что правительство Лёвена сделало за семь лет своего правления», — говорится в заявлении Окессона.

«Существует широкий консенсус относительно нескольких важных мер, необходимых для исправления всех предательств и неудач Социал-демократов. Это очень отрадно для меня и «Шведских демократов», и это сулит хорошее будущее. Однако теперь кажется очевидным, что в шведской политике существует сложившийся левый блок, куда входят «Центристы», «Левые», «Зеленые» и «Социал-демократы». Мы разделяем вывод Ульфа Кристерссона о том, что стремиться к большинству в Риксдаге бесполезно. Нет никах предпосылок для того, что кандидатура Кристерссона будет одобрена шведским парламентом, где левые партии имеют 175 мандатов, необходимых для получения большинства», — говорится в заявлении Окессона.

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