Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Вашингтон планирует усилить стратегическое партнерство с Ташкентом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым, сообщили в пресс-службе госдепа.

Блинкен поддержал политические и экономические реформы в Узбекистане. Он также положительно оценил усилия Ташкента по улучшению отношений между странами Туркестана и продвижение мирного урегулирования в Афганистане.

Напомним, министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов отправился в США 27 июня. Визит продлится до 4 июля. Ранее глава МИД республики встретился с администратором агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

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