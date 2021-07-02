Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Подразделения армейской разведки Грузии совместно с силами спецназа полиции провели совместные учения «Стрела 2021». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Сообщается, что в ходе учений военнослужащие отрабатывали устройство засад, разминирование и штурм зданий и преодоление водных преград. Также участники учений развернули контрольно-пропускной пункт и обучались навыкам самоспасения.

Кроме того, по данным пресс-службы, на манёврах была спланирована и выполнена учебная разведывательная операция, в ходе который группы отработали ориентирование на местности и слаженность действий подразделений.

Стоит отметить, что в Абхазии и Южной Осетии в последнее время сообщают об активизации грузинской стороны на границах с республиками. Также участились случаи нарушения границ грузинскими силовиками.

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