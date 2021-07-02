Рига, , 10:38 — REGNUM Мэр Риги Мартиньш Стакис, ранее включенный МИД России в список людей, которым запрещен въезд на российскую территорию, заявил, что он не планировал поездки в РФ. Он написал об этом 2 июля на своей странице в соцсети Twitter.

«Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию», — говорится в сообщении Стакиса.

Отметим, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запретила Стакису въезд в страну после того, как власти Риги во время чемпионата мира по хоккею убрали флаг РФ и заменили его флагом Олимпийского комитета России.