Москва, , 10:39 — REGNUM Позиция президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности русских и украинцев к одному народу изменилась на противоположную за семь лет. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 2 июля в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что в апреле 2014 года в интервью «Муниципальной газете» Зеленский заявил: «Мы один народ». Свою мысль о том, что русские и украинцы — это один народ, он там же подкрепил восклицанием: «Мы же не идиоты!»

Однако 1 июля 2021 года Зеленский подчеркнул в интервью, что «мы точно не один народ».

«Очевидно, за 7 лет многое изменилось», — прокомментировала такую смену позиции Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил о единстве народов России и Украины. Зеленский не согласился с высказыванием российского лидера и подчеркнул, что это «не один народ», хотя у жителей обеих стран «есть много общего».

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