Ярославль, 2 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура добилась закрытия магазина ритуальных услуг, расположенного в жилом доме. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Сайт уполномоченного по правам человека в Ярославской области Магазин ритуальных услуг в жилом доме

Жительница дома обратилась в прокуратуру ещё в 2019 году, с просьбой проверить законность продажи ритуальных товаров в магазине, который расположен на первом этаже многоквартирного дома. Проведённая в ноябре 2019 года проверка показала, что торговля ведётся с рядом нарушений.

«В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований градостроительного, жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства ООО «Ритуал-Сервис» в указанном помещении осуществляет прием заявок на благоустройство захоронений, в магазине представлены товары похоронного дела, гробы, венки и т.п., на которых имеются ценники, что относится к похоронным принадлежностям», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После этого прокурор города обратился в суд с требованием запретить фирме использовать помещение, но суд отказался удовлетворять требования прокурора. С ним согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда.

«Судебные инстанции пришли к выводу, что действующее законодательство не содержит запрета по размещению магазинов ритуальных товаров, данная деятельность не относится к деятельности по оказанию ритуальных услуг», — пояснили в прокуратуре.

Однако далее прокурор обратился во Второй кассационный суд с представлением о нарушениях при рассмотрении дела, по итогам заседания 23 марта 2021 года судебные акты были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

«Согласно статьям 11, 12 Закона при решении вопросов размещения объектов гражданского назначения должны соблюдаться санитарные правила, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Услуги по реализации похоронных принадлежностей, в частности, продажа и демонстрация товаров, применяемых при погребении и после него, а также агентские услуги (прием и оформление заказов) отнесены к ритуальном услугам. Сводом Правил «Здания жилые многоквартирные», утвержденных приказом Минстроя России от 03.12.2016, а также ГОСТом, регламентирующим оказание ритуальных услуг и услуг по организации и проведению похорон, установлен запрет на размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг в жилых домах», — отметили в прокуратуре.

На этот раз судебная коллегия встала на сторону прокурора и запретила обществу использовать помещения для торговли ритуальными товарами.