Москва, , 10:26 — REGNUM Указ о назначении Виталия Игнатенко генеральным директором Общественного телевидения России подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, Виталий Игнатенко в период с 1991 по 2012 год являлся генеральным директором ТАСС, с 1995 по 1997 находился на должности зампреда правительства и курировал вопросы СМИ, а с 2012 по 2015 год был сенатором.